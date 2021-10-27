Son dakika: Alec Baldwin film setinde kazayla iki kişiyi vurmuştu! Olayın seyrini değiştirecek bulgu yönetmenin omzundan çıktı

GERÇEK VE KURU SIKI MERMİLER BİR ARADAYMIŞ

Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, 6 gün önce gerçekleşen olayla ilgili yeni bulguları paylaştığı basın toplantısında, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.