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Giriş Tarihi: 24.9.2023 16:12 Son Güncelleme: 24.9.2023 16:23

Son dakika | Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme! AFP tarih verdi

Son dakika haberi: AFP, Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan lideri Paşinyan'ın 5 Ekim'de görüşeceğini ifade etti.

Son dakika | Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme! AFP tarih verdi

Son dakika haberleri: Erivan'ın yaptığı açıklamayı aktaran AFP, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de görüşeceğini ifade etti. Bakü'nün Karabağ'daki eylemlerinin ardından Aliyev ile Paşinyan gelecek ay İspanya'da ayarlanmış bir toplantı yapacak.

KRİTİK TOPLANTI 5 EKİM'DE

Açıklamayı Ermenistan Güvenlik Konseyi yaparken, görüşemelerin Grenada'da yapılacağını ve toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel'in hazırlanacağını ifade etti.

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Son dakika | Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme! AFP tarih verdi
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