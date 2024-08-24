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Giriş Tarihi: 24.8.2024 21:39 Son Güncelleme: 24.8.2024 21:44

SON DAKİKA | Almanya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Son dakika haberleri... Almanya'nın Solingen kentindeki bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

SON DAKİKA | Almanya’daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Son dakika haberleri... Almanya'nın Solingen kentindeki festivalde 3 kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırının ardından terör örgütü DEAŞ çıktı. Alman polisi şüphelinin yakalanmasına ilişkin soruşturmasını sürdürürken saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiği öğrenildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'deki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen festivalde saldırganın dün yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, ancak saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

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SON DAKİKA | Almanya'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi
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