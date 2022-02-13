Son dakika | Almanya’nın cumhurbaşkanı yeniden Frank-Walter Steinmeier oldu

Bugün seçime giden Almanya'da sonuçlar belli oldu. İlk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alan Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi. Frank-Walter Steinmeier 2027'ye kada görevde kalacak.
SEÇİMİ FEDERASYON KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Seçimi Federasyon Kongresi (Bundesversammlung), gerçekleştirdi. Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.
931 OYLA SEÇİLMİŞTİ
Steinmeier, 12 Şubat 2017'de bin 253 üyenin katıldığı Federal Seçiciler Kurulu'ndaki oylamada 931 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) oluşturduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu'nun desteklediği Steinmeier'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
SEÇİMLERE KORONA ENGELİ
Kovid-19 salgını sebebiyle cumhurbaşkanlığı seçimi daha önce olduğu gibi Federal Meclisin Genel Kurulu'nda yapılmadı. Onun yerine Federal Meclis binasının yanındaki 8 katlı Paul-Löbe-Haus binasında gerçekleştirildi.
ADAY OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
2017'de Joachim Gauck'tan görevi devralan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mayıs 2021'de ikinci dönem için aday olacağını açıklamıştı.
DİĞER ADAYLAR
Öte yandan İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Max Otte'yi aday göstermişti. Sol Parti'nin adayı Mainz kentinde hekimlik yapan ve sosyal faaliyetlerde bulunan Dr. Gerhard Trabert, Özgür Seçmenler'in (Freier Waehler) adayı da astrofizikçi Dr. Stefanie Gebauer olmuştu.
FRANK-WALTER STEINMER KİMDİR?
Frank-Walter Steinmeier, 1956'da bir marangoz babanın oğlu olarak Detmold kentinde doğdu. Justus-Liebig Üniversitesinde hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998'de SPD'nin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta İstihbarat Servislerinden Sorumlu Müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı. 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009'da yapılan genel seçimlerde SPD'nin başbakan adayı oldu. SPD, bu seçimlerde yüzde 23 oranında oy alarak hükümette yer almadı. Steinmeier, Şubat 2017'de Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 66 yaşındaki 1 kız çocuğu babası Steimeier, 2010'da yargıç olan eşine bir böbreğini vererek gündeme gelmişti.
12 CUMHURBAŞKANI
Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar Theodor Heuss (1949-1959), Heinrich Lübke (1959-1969), Gustav Heinemann (1969-1974), Walter Scheel (1974-1979), Karl Carstens (1979-1984), Richard von Weizsaecker (1984-1994), Roman Herzog (1994-1999), Johannes Rau (1999-2004), Horst Köhler (2004-2010), Christian Wulff (2010-2012), Joachim Gauck (2012-2017) cumhurbaşkanlığı yaptı.