Son dakika | Almanya’nın cumhurbaşkanı yeniden Frank-Walter Steinmeier oldu

FRANK-WALTER STEINMER KİMDİR?

Frank-Walter Steinmeier, 1956'da bir marangoz babanın oğlu olarak Detmold kentinde doğdu. Justus-Liebig Üniversitesinde hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998'de SPD'nin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta İstihbarat Servislerinden Sorumlu Müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı. 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009'da yapılan genel seçimlerde SPD'nin başbakan adayı oldu. SPD, bu seçimlerde yüzde 23 oranında oy alarak hükümette yer almadı. Steinmeier, Şubat 2017'de Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 66 yaşındaki 1 kız çocuğu babası Steimeier, 2010'da yargıç olan eşine bir böbreğini vererek gündeme gelmişti.

12 CUMHURBAŞKANI

Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar Theodor Heuss (1949-1959), Heinrich Lübke (1959-1969), Gustav Heinemann (1969-1974), Walter Scheel (1974-1979), Karl Carstens (1979-1984), Richard von Weizsaecker (1984-1994), Roman Herzog (1994-1999), Johannes Rau (1999-2004), Horst Köhler (2004-2010), Christian Wulff (2010-2012), Joachim Gauck (2012-2017) cumhurbaşkanlığı yaptı.