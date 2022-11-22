Son dakika: Almanya’yı ekonomik kriz vurdu! Aşevlerine talep patladı: Tafel’in yoksul listesi uzadı





SIRA ANCAK OCAKTA GELİR

Yılbaşından bu yana Hessen Eyaleti'nde 25 bin Ukraynalı mülteci ve 35 bin dar gelirlinin aşevine gelmeye başladığını ifade eden Schmid, eyalette toplam sayının 135 bine çıktığını açıkladı. Schmid, "Bağışlar düştü. Bazı marketler daha önce bedavaya verdikleri ürünleri, dükkânı kapattıktan sonra insanların ürünleri daha ucuza satın alabileceği modeller geliştirdi. Beklemeye aldığımız insanlara sıra ocak ayında anca gelir" diye konuştu.