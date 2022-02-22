SON DAKİKA: Avrupa Birliği yaptırım paketi teklifini açıkladı! Rusya’ya karşı ilk yaptırım geliyor

AB'nin hazırladığı yaptırım paketinin içeriğindeki öneriler "Rusya'nın yasa dışı kararlarını alanların, Rus ordusu ve ayrılıkçı bölgelerdeki operasyonları finanse eden bankaların, gerginliği tırmandırıcı ve saldırgan politikaların finansmanını sınırlandırmak için Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye piyasaları ile mali piyasa hizmetlerine erişim imkanlarının, sorumluların yasa dışı ve saldırgan eylemlerinin ekonomik sonuçlarını hissetmeleri amacıyla ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretinin" hedef alınmasını kapsıyor.