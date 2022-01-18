Son Dakika | Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Roberta Metsola oldu

ROBERTA METSOLA KİMDİR?

1979 doğumlu yeni başkan öğrencilik yıllarından beri siyasette rol alıyor. 24 Nisam 2013 yılında üye Simon Busuttil'in yerini dolduran Metsola, Malta'nın ilk Avrupa Parlamentosu kadın üyelerinden biiri oldu. Metsola, bu yeni görevinden önce Avrupa Halk Partisi Grubu üyesi olarak görev yapmaktaydı.