Son Dakika | Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Roberta Metsola oldu

Avrupa Birliği milletvekilleri Maltalı Roberta Metsola'yı yeni Parlamento Başkanı seçti. Metsola, 616 oyun 485'ini alarak seçimi kazandı. Maltalı yeni başkan, Avrupa Yasama Meclisi tarihinde göreve gelen üçüncü ve en genç kadın.
"ONUR DUYUYORUM"
Salı günü 43 yaşına giren Metsola, seçiminin ardından konuşma yaparak "Bana emanet ettiğiniz sorumluluktan onur duyuyuorum" dedi. Metsola seçim öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Avrupa Parlamentosu'na bir kadının liderlik etme vakti geldi" sözlerine yer vermişti.
ROBERTA METSOLA KİMDİR?
1979 doğumlu yeni başkan öğrencilik yıllarından beri siyasette rol alıyor. 24 Nisam 2013 yılında üye Simon Busuttil'in yerini dolduran Metsola, Malta'nın ilk Avrupa Parlamentosu kadın üyelerinden biiri oldu. Metsola, bu yeni görevinden önce Avrupa Halk Partisi Grubu üyesi olarak görev yapmaktaydı.
DAVİD SASSOLİ'NİN ÖLÜMÜ
Eski Parlamento Başkanı David Sassoli, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sassoli'nin sözcüsü Roberto Cuillo, 65 yaşındaki AP Başkanının salı günü sabaha karşı yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sassoli, bağışık sistemindeki hasarlar nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.