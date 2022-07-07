Son dakika: Avrupa’da havalimanı kaosu! Bavullar ortada kaldı, uçuşlar durma noktasında

ALMANYA YABANCI İŞÇİ ARAYIŞINDA

Başta Almanya yurtdışından işçi almak için harekete geçti. Bagaj taşıyacak, uçaklara yükleme yapacak ya da havalimanında check-in kontuarlarında çalışacak personel bulunamıyor. Londra Heathrow Havalimanı'nın hemen her terminalinde zaman zaman sistem kitleniyor.

Hollanda'da son günlerde ortaya çıkan personel sıkıntısı nedeniyle de güvenlik açığı baş göstermeye başladı. Pandemi döneminde personel çıkarmayarak tüm çalışanlarıyla yola devam eden Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Avrupa'daki krizin aksine Türkiye'nin bu krizden etkilenmemesini sağladı.