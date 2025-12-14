SON DAKİKA| Avustralya’daki ünlü plajda silah sesleri: Polis harekete geçti

Son dakika haberleri: Avustralya polisi, pazar günü Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda gelişmekte olan bir olaya müdahale ettiklerini açıkladı ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Avustralya basını, ünlü plajda birden fazla silah sesi duyulduğuna dair ihbarlar olduğunu ancak herhangi birinin vurulup vurulmadığının henüz netleşmediğini belirtti.

Polis, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olay yerinde bulunan herkes saklansın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X'te dolaşıma giren videolarda, Bondi Plajı'ndaki insanların birden fazla silah sesi ve polis sirenleri eşliğinde kaçıştığı görülüyor.

Başbakan Anthony Albanese'in bir sözcüsü ise, "Bondi'de aktif bir güvenlik durumunun farkındayız. Bölgedeki insanlardan yetkililerden yapılacak bilgilendirmeleri takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AYRINTILAR GELECEK...