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Giriş Tarihi: 20.9.2023 19:32 Son Güncelleme: 20.9.2023 19:42

SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Karabağ'daki Antiterör Operasyonu' sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, antiterör tedbirleriyle düşmanın cezalandırıldığını ve gerekli cevapların verildiğini kaydetti. Aliyev, "Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı" sözlerini kullandı.

İlham Aliyev, "Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi" dedi. Aliyev, "Karabağ'daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar
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