SON DAKİKA | 24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı

Son dakika haberleri: Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı. Bu tarihi görüşme, Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılıyor.

TEMSİLCİLER KİM?

Müzakerelere, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katılıyor. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer alıyor.