Son dakika: Bakan Akar’dan Karadeniz’deki kriz ile ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de düşen ABD'ye ait İHA ile ilgili, "Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var." diyen Akar. tahıl krizinin çözümüne ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

KARADENİZ'DE DÜŞEN ABD İHA'SI

Karadeniz'deki olay) Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. Rusya federasyonuna ait uçaklar ile Amerikan kuvvetlerine ait bir ilişki çerçevesinde bir drone düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var.

TAHIL KORİDORU

Rusya tarafı ile Ukrayna tarafı ile arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Biz de bakanlar düzeyinde bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok sayıda bu işlemi gerçekleştirdiler. 24 milyon tondan fazla bahsediyoruz. Bunun tabi hem bölge hem dünya barışına, fiyatlara, istikrara çok önemli katkıları oldu. Bunun devamı önemli.

Ayrıntılar geliyor...