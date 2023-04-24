Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ile Stoltenberg'den kritik görüşme: Gündemde NATO var
Son dakika haberi: Gelen bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO'nun genişlemesi ele alındı.
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Son hakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki durum ve NATO'nun genişlemesi ele alındı.
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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ile Stoltenberg'den kritik görüşme: Gündemde NATO var