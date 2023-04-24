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Giriş Tarihi: 24.4.2023 13:06

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ile Stoltenberg'den kritik görüşme: Gündemde NATO var

Son dakika haberi: Gelen bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO'nun genişlemesi ele alındı.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ile Stoltenberg’den kritik görüşme: Gündemde NATO var

Son hakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki durum ve NATO'nun genişlemesi ele alındı.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ile Stoltenberg'den kritik görüşme: Gündemde NATO var
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