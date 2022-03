Son dakika: Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası konuştu: Görüşmede neler oldu?

TÜRKİYE'NİN POZİSYONU

Her iki tarafla yoğun görüşmelerimiz oldu. Cumhurbaşkanımız her iki tarafın liderleri ile görüştü. Ben mevkidaşlarımla defalarca kez görüştüm. Tarafları ülkemizde bir araya getirdik. Bu toplantının özellikle Antalya Diplomasi Forumu şeklinde düzenlenmesi ayrıca anlamlı... Biz bugün bu görüşmede Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla beraber kolaylaştırıcı bir rol oynadık. İnsani boyutun önceliğine dikkat çektik. Her gün akan kan ve gözyaşı artıyor. Savaşın ortasında kalan sivillerin kurtarılması gerektiğiniz belirttik.