Son dakika: Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası konuştu: Görüşmede neler oldu?

Savaşın maliyetleri hesapladığınız gibi mi? Ukrayna toprakları dışında Batı'dan gelen silahlar için müdahale edecek misiniz?

Bizim özel askeri operasyonumuzun gelişimi konusunda Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız cevap verebilir. Plana göre devam ediyor. Ukrayna'ya getirilen silahları görüyoruruz. Batılılar tehlikeli hareket ediyorlar. Binlerce roket atar getiriyorlar. Omuz üzerinde taşınan roket atarlar var. Bunlar teröristler tarafından kullanılabilen silahlardır. Başka ülkelerle savaşmayı planlamıyoruz. Ukrayna'ya da savaş açmadık. Böyle bir güvenlik sorunu oldu. Biz çağrı yaptık, bizi dinlemediler. Donetsk ve Luhanks'a yapılan saldırılar aslında her zaman planlanmış, bunu anladık. Bizi çok üzen bazı olaylar da oluyor. Pentagon kendi paraları ile Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar kurdu.

Ukrayna'da yasak faaliyetler yürütüldüğüne dair rivayetler gerçeklere dayanıyor. Resmi ağızdan yalanlıyorlar. Buna şaşırmadık. BM'de de haberleri olmadığını söylediler. Buna şaşmıyoruz. Çalışmalarını gizli yapıyorlar. Rusya Federasyonu çevresinde, Çin çevresinde de devam ediyorlar. Biyolojik silahlar yasaktır.

Ukrayna'ya bombalarla saldırılmasını nasıl açıklayacaksınız, Rusya borçlarını ödeyememe durumuna düşüyor. Bunları nasıl açıklayacaksınız?

Aslında Rus silahlı güçlerinin işlediği canavarlıklarla ilgili bir sürü iddiayla karşılaşıyoruz. Bu doğumevinde tüm hemşire doktorların kovulduğuna ilişkin veriler BM'ye 3 gün önce sunuldu.

Her durumda aslında objektif haberler, bilgiler veren tarafla kimse ilgilenmiyor. Devlet başkanımız da hükümetimiz de bu konular üzerinde çalışıyor.

"ZELENSKİY BİZİ ANLAMAYA BAŞLADI"

Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar ortaya çıktığında işte o zaman Batılı ortaklarımızı vicdanına ve aklına seslenerek anlaşmaya varmak istedik. O zaman bizi anladılar ancak 'NATO üyeliğine asla karışmayınız' dediler. O zaman bizim güvenliğimizin çıkarlarını ilgilendiren konulara nasıl NATO karar verebilir. Biz Ukrayna'daki faaliyetlerimizi haklı çıkarmaya çalışmıyoruz. Biz amaçlarımızı açıkça dile getirdik. Yeni Nazi hükümeti istemiyoruz. Ukrayna için güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız, Zelenskiy bizi anlamaya başladı. Putin ve Zelenskiy görüşebilir, Putin buna karşı değil.

Halkımız zorluklarla karşı kalıyor ama bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin bilinçli bir şekilde bu krizden çıkmasını umuyoruz. Biz hiçbir Batı ülkesine bağımlı olmamayı diliyoruz.