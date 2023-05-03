Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan 4’lü görüşme açıklaması: Tarih verdi...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

Özel bir televizyon kanalında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Bu sene Rus turist göremiyoruz. Bunun da sebebi muhalefetin açıklamaları... Onun duışında diğer ülkelerden gelen turist sayısında artuış var

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.

Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DAEŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor.

SUDAN'DAKİ TAHLİYELER

Sudan'dan bugüne kadar 2061 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 763'ü kendi vatandaşımız.

Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Bundan sonra Port Sudan üzerinden vatandaşlarımızı getirmeyi düşünüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak. Risk alamayız, geçici olarak Port Sudan'a taşıyacağız.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Tam bir garanti yok ama uzatılması için ciddi bir çalışma var. Rusya Tarım Bankası'nın tekrardan SWIFT sistemine dahil edilmesi gündemde. Bu banka SWIFT'e dahil edilse bile, Batılı şirketlerin bu bankalarla çalışmaya çok hevesli olmadığını görüyoruz. Genel Sekreter bir Türk bankasının aracı olmasını teklif etti.

Ayrıntılar geliyor...