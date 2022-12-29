Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: "Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz"

KARAR NETTİR VE GEÇERLİDİR

"Değil 12, Ege'de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir"

1995'TE ALINAN KARAR

Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmiştir. Kararda, "TBMM, Yunanistan hükümetinin Lozan'la kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege'deki karasularını 6 milin ötesine çıkarma kararı almayacağını ümit etmekle birlikte, böyle bir olasılık durumunda, ülkemizin hayati menfaatlarını muhafaza ve müdafaa için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere, tüm yetkilerin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulmasına karar vermiştir" ifadeleri yer alıyor.