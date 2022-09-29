Son dakika... Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız

"ABD MAALESEF NE LOZAN'I NE PARİS'İ DİNLİYOR"

ABD Lozan'ı ve Paris anlaşmalarına rağmen bu adımları atmıyor. Bu adımlar Ada'da bir de silahlanma yarışına neden olabilir. Biz de tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa adımları attık, atmaya devam edeceğiz.

Bizim orada 40 bine yakın askerimiz var. Bunun dışında silah, mühimmat, araç gereç bu konularda adımlarımızı atıyoruz. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için ne gerekiyorsa yapılacak.

ABD ambargoyu kaldırsa da kaldırmasa da 'Türkiye sen ne yaparsan yap' diyor. Lozan'a baktığımız zaman bir defa buralar silahtan ari olan adalardır. Bu adalara ABD maalesef ne Lozan'ı ne Paris'i dinliyor. Bunları dinlemeden bu adımları attı, atıyor.