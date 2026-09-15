SON DAKİKA| Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da Rusya Ukrayna savaşı mesajı: Karadeniz çatışma dışında kalmalı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Karadeniz’i çatışmaların dışında tutma çabamız sürüyor. Savaşın Karadeniz’e yayılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bakü ile yürütülen çok proje var" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, Azerbaycan ile savunmada iş birliğinin derinleştiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Güney Kafkasya'da barış olmalı, bölge çatışmalarla anılmamalı" dedi.
Bakan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemli olduğunu belirtti.
"SAVAŞIN KARADENİZ'E YAYILMASI KABUL EDİLEMEZ"
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Ukrayna savaşının ikili görüşmede konuşulduğunu belirterek, "Karadeniz'i çatışmaların dışında tutma çabamız sürüyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, "Savaşın Karadeniz'e yayılması kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, barış için çabaların süreceğini belirterek, "Mutabakata varılması için hayretimizi artırdık" dedi.
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