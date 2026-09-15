SON DAKİKA| Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da Rusya Ukrayna savaşı mesajı: Karadeniz çatışma dışında kalmalı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bakü ile yürütülen çok proje var" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Azerbaycan ile savunmada iş birliğinin derinleştiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Güney Kafkasya'da barış olmalı, bölge çatışmalarla anılmamalı" dedi.

Bakan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemli olduğunu belirtti.