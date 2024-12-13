SON DAKİKA | Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı Blinken’dan kritik görüşme! Gündem: Suriye!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJLAR!

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini belirtti. Erdoğan, Blinken'i kabulünde, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.