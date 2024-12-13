SON DAKİKA | Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı Blinken’dan kritik görüşme! Gündem: Suriye!

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.
Bakan Fidan ve Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Baas rejiminin çökmesi, Orta Doğu'daki yeni dönem ve artan İsrail saldırganlığını masaya yatıracak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJLAR!
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini belirtti. Erdoğan, Blinken'i kabulünde, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.