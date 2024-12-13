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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan kritik görüşme! Gündem: Suriye!
Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:03 Son Güncelleme: 13.12.2024 10:29

SON DAKİKA | Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan kritik görüşme! Gündem: Suriye!

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşüyor. Bakan Fidan ve Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Baas rejiminin çökmesi, Orta Doğu'daki yeni dönem ve artan İsrail saldırganlığını masaya yatıracak.

AA
SON DAKİKA | Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı Blinken’dan kritik görüşme! Gündem: Suriye!

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

Bakan Fidan ve Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Baas rejiminin çökmesi, Orta Doğu'daki yeni dönem ve artan İsrail saldırganlığını masaya yatıracak.

BAŞKAN ERDOĞAN DA BLİNKEN'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJLAR!

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini belirtti. Erdoğan, Blinken'i kabulünde, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

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SON DAKİKA | Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan kritik görüşme! Gündem: Suriye!
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