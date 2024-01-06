SON DAKİKA | Bakan Fidan Blinken ile görüştü: F-16 ve İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili net mesaj!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün İstanbul'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

F-16 VE 'İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ' MESAJI

Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini Blinken'e aktardı. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI



İki Bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgularken, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.



Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabaya da değindi.



Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.