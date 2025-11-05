SON DAKİKA| Bakan Fidan Finlandiya’da: Avrupa Birliği Türkiye olmadan eksik kalır

Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği süreci hakkında, "Bulunduğumuz yerden bakıldığında Avrupa da yeni bir stratejik denklemin eşiğine girmiş durumda. Bu konjonktürde AB'nin Türkiyesiz, Türkiye'nin de AB'siz eksik kalacağını düşünüyoruz. AB ve Türkiye'nin mevcut entegrasyon sürecini herhangi bir bahaneye dayanmaksızın bir an önce ileri taşıması gerekmekte. Biz hükümet olarak bu konunun arkasına büyük bir irade koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

"İNSANİ YARDIMLARIN GAZZE'YE GİRİŞİ YETERSİZ"

Bakan Fidan Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır" dedi.

Fidan ek olarak şunları söyledi: "İnsani yardımların içeriye (Gazze'ye) girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da nasıl daha etkin hale getirebileceğimiz konusunda çalışmalarımız devam ediyor"

Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımamasına ilişkin soruya Fidan, "Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150'den fazla ülke Filistin'i Devlet olarak tanımaktadır. Eminim Finlandiya'nın kendine has sebepleri vardır. Finlandiya'nın ikili devletli çözümü desteklemesi, ateşkesi desteklemesi, insani yardımlarda desteğe hazır olması bizim için önemli husus" yanıtını verdi.