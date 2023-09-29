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Giriş Tarihi: 29.9.2023 13:06

Son dakika | Bakan Fidan ile Stoltenberg arasında kritik görüşme

Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Fidan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede NATO ile ilgili meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Son dakika | Bakan Fidan ile Stoltenberg arasında kritik görüşme

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Hakan Fidan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede NATO'nun genişlemesi ile ilgili meselelerin ele alındığı ifade edildi.

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Son dakika | Bakan Fidan ile Stoltenberg arasında kritik görüşme
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