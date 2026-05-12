SON DAKİKA| Bakan Fidan Katar’da: Hürmüz bir an önce açılmalı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaşa dönülmemeli, Hürmüz Boğazı bir an önce açılmalı" açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Hürmüz boğazının bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca, "Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı" sözlerini kullandı.