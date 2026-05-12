SON DAKİKA| Bakan Fidan Katar’da: Hürmüz bir an önce açılmalı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Savaşa dönülmemeli, Hürmüz Boğazı bir an önce açılmalı” ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaşa dönülmemeli, Hürmüz Boğazı bir an önce açılmalı" açıklamasında bulundu.
Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Hürmüz boğazının bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan ayrıca, "Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı" sözlerini kullandı.
"İSRAİL İNSANİ YARDIMI SİLAH OLARAK KULLANIYOR"
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise ABD-İran müzakereleri hakkında, "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor" dedi.
Al Sani, Gazze'deki ateşkese ilişkin, "İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.
