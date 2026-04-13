SON DAKİKA| Bakan Fidan: Müzakerede tıkanma ‘nükleer’ masasında

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA editör masasında yaptığı açıklamada, "Müzakerede tıkanma 'nükleer' masasında. İsrail'in 'oyunbozan' faktörü gerçeği var" ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, " (Hürmüz'ün açılması) Bizim durduğumuz yer barış yoluyla açılması. Uluslararası bir silahlı barış gücüyle buraya müdahil olmanın çok fazla zorlukları var" dedi.
Fidan, " (Hürmüz Boğazı'nın kapanması) Tüm dünyanın istediği, uluslararası geçişin serbest olması ve engellenmemesi" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Fidan, "(ABD-İran) Her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında" açıklamasında bulundu.