SON DAKİKA| Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü: Gündem Gazze

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.