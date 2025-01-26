SON DAKİKA| Bakan Fidan’dan Irak’ta kritik açıklamalar: DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz

Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Irak'a geldi. Fidan başkent Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Fidan ve Hüseyin'in görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan yaptığı açıklamada "Terörizmde iş birliği, DEAŞ ve PKK'yla olan mücadelemiz fevkalede önemlidir. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum: PKK Türkiye'yi de, Irak'ı da, Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bakanı Fidan sözlerine şunları da ekledi: "(Türkiye-Irak-Suriye) Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz. Irak'tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır."