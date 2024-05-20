SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan İran için taziye mesajı: Vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz." dedi.

Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını söyleyen Fidan, Gazze'deki Filistinlilerin de kapsamlı görüşüldüğünü aktardı.

Fidan, Gazze'de devam eden insani felaketin sona ermesi için yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydederek, "İsrail, insanlık vicdanının ve ulusal hukukun bütün kırmızı çizgilerini aşmıştır." dedi.

İsrail'in topyekun zafer arayışıyla tüm bölgeyi yıkım ve savaşa sürüklediğini belirten Fidan, Gazze'deki insanlık suçları karşısında Türkiye ve Pakistan'ın duruşunun ortak olduğunu kaydetti.

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda yakın eş güdümün sürdürüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

FİLİSTİN MESAJI

"Diplomasinin bütün araçlarını kullanarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Hep söyledik, İsrail arkasına siyasi ve askeri destek almasa bu savaşı devam ettirmek imkanı yoktu. Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz. Gelinen noktada, İsrail-Filistin ihtilafında geçmişte yaşananlardan da ders alarak iki devletli çözüme uluslararası toplumun odaklanması gerekmekte. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, halen Filistin'i tanımamış ülkeler, hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar, İsrail'in işlediği suçlara kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan dönsünler, çok geç olmadan."

İRAN'A TAZİYE

Bakan Fidan, "Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.