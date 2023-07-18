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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşme! Gündemde tahıl koridoru var...
Giriş Tarihi: 18.7.2023 12:12 Son Güncelleme: 18.7.2023 12:16

Son dakika | Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşme! Gündemde tahıl koridoru var...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

DHA
Son dakika | Bakan Fidan’dan peş peşe kritik görüşme! Gündemde tahıl koridoru var...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.

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Son dakika | Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşme! Gündemde tahıl koridoru var...
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