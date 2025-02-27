Bakan Fidan: Türkiyesiz güvenlik mimarisi gerçekçi değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi. Bakan Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye'yi dışarda bırakan bir güvenlik mimarisi çok fazla gerçekçi değil" ifadelerini kullandı.

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