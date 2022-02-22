Son dakika: Başkan Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall ortak açıklama yaptı: İkili ticaret hacmimiz 540 milyon doları aştı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak açıklamalarda bulundu.

"5 ANLAŞMA İMZALANDI"

Konuşmada ilk sözü alan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Türkiye ile 5 anlaşmaya imza attık. Savunma, eğitim, ticaret ve birçok alanda Türkiye ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz" dedi.