SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna Savaşı...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
"RUSYA'NIN SALDIRISI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"
Başkan Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde de Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.