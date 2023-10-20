SON DAKİKA | Filistin diplomasisi sürüyor! Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'de başlayan İsrail ile Hamas arasındaki gerilimin ardından bölgede tansiyonun düşmesi için başlattığı diplomasi trafiğini sürdürüyor.

GAZZE'DEKİ İNSAN HAKLARI İHALLERİ ELE ALINDI

Başkan Erdoğan, bu kapsamda son 1 hafta içinde ikinci kez Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

"FİLİSTİN TOPRAKLARINA YÖNELEN VAHŞET GİDEREK DERİNLEŞTİ"

Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

"FİLİSTİNLİLERİN YURTLARINDAN GÖÇ ETMEYE ZORLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.