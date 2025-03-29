Son dakika: Başkan Erdoğan, Sisi ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile telefonda görüştü.
Erdoğan'ın, Sisi ile telefon görüşmesinde,Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Gazze'de soykırımın son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti
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