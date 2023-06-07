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Giriş Tarihi: 7.6.2023 15:17 Son Güncelleme: 7.6.2023 15:49

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Herson'da yıkılan baraj vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayı araştırmak için uluslararası komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü
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