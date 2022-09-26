Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Yusuf el-Karadavi için taziye!

YUSUF EL-KARADAVİ KİMDİR?

9 Eylül 1926 senesinde Mısır'ın El-Garbiyye ilinin Siff Turab bölgesinde dünyaya gelen Karadavi, küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Yusuf el Karadavi Kur'an'ı Kerimi küçük yaşlarda ezberemiş ve El-Ezher'in lise kısmını ikincilikle bitirmiştir. Karadivi, saha sonra El-Ezher Üniversitesi Usul-u Din Fakültesine girmiş ve bu bölümü de birincilikle bitirmiştir.

Yusuf El Karadivi din eğitiminin yanı sıra 1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda da lisans almıştır. Son yılların en büyük alimlerinden olarak kabul edilen Karadivi, Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapmıştır. Doktorasını ise 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi, doktora tezini "Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri" başlılığıyla yazmıştır.