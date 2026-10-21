SON DAKİKA: Mekke’den sonra Bedir mutabakatı! Türkiye’den 4 ülkeyle stratejik anlaşma

Son Dakika: Türk savunma sanayii, diplomatik gücünü sahadaki üretim yeteneğiyle birleştiriyor, dost ve müttefik ülkelerle çok taraflı dev iş birliklerine imza atıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen savunma diplomasisi, meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

Doha'da Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında dev iş birliği anlaşması imzalandı. Tarihi imzalar, dört ülke arasındaki karşılıklı güveni pekiştirirken, Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki yerini daha da sağlamlaştıracak.





DÖRT ÜLKENİN ASKERİ KABİLİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bedir Mutabakat Zaptı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.

Söz konusu mutabakat, askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacak.





SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VE ENTEGRASYON

Mutabakata, dolunay anlamına gelen "Bedir" ismi verilmiş; zira bu mutabakat sayesinde dört ülke birbirini tamamlamakta olup, anlaşma büyük bir askerî ve ekonomik önem taşımakta.

Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahiptir. Her bir ülkenin askerî üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecektir.





Ayrıca bu mutabakat, katılımcı ülkeler arasındaki askerî iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacaktır.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör