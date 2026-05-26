SON DAKİKA| Belçika’da tren okul servisine çarptı: En az 4 ölü

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazaya ilişkin büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Quintin, "Buggenhout'ta bir okul servisinin tren tarafından vurulduğu trajik kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Düşüncelerim kurbanlar ve yakınlarıyla birlikte. Yaralılara güç diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kazada birden fazla kişinin hayatını kaybetmiş veya yaralanmış olabileceğini belirtirken, olayın bilançosuna ilişkin resmi açıklamanın beklendiği aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Belçika Ulaştırma Bakanı'nın açıklamasına göre kazada iki genç, servis şoförü ve bir yetişkin hayatını kaybetti. Yerel yayın kuruluşu RTL'nin aktardığı bilgilere göre, can kaybının artabileceği endişesi sürerken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

