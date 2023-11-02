Son dakika! Benjamin Netanyahu’dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

İşte dakika dakika yaşanan kritik gelişmeler

19.10: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.

İSRAİL GENEL KURMAY BAŞKANI: GAZZE'Yİ KUŞATTIK

18:30 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Gazze kentini çevrelediklerini söyledi. Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üste abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerinin şu an için "yarısından azını" kullandığını söyleyen Halevi, geri kalan kısmının da gerek duyulması halinde başka cephelerde göreve hazır olduğunu belirtti.