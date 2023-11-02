Son dakika! Benjamin Netanyahu’dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

Son dakika... İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, çok ciddi kayıplar verdiklerini söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu: "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.
İşte dakika dakika yaşanan kritik gelişmeler
19.10: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.
İSRAİL GENEL KURMAY BAŞKANI: GAZZE'Yİ KUŞATTIK
18:30 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Gazze kentini çevrelediklerini söyledi. Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üste abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerinin şu an için "yarısından azını" kullandığını söyleyen Halevi, geri kalan kısmının da gerek duyulması halinde başka cephelerde göreve hazır olduğunu belirtti.
"GAZZE'NİN ETRAFINI SARDILAR"
Halevi, Gazze'deki savaşta "önemli bir aşamaya daha geçtiklerini" dile getirdi.
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin merkezinde olduğunu aktaran Halevi, "Güçlerimiz Gazze şehrinde faaliyet gösteriyor, etrafını sarıyor, kara saldırısını ve başarılarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki yakıt sıkıntısına dair bir soru üzerine Halevi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yakıt girişine izin vermediklerini söyleyerek, hastanelerdeki yakıtın bitmediğini iddia etti.
İsrail Genelkurmay Başkanı, "tükendiği takdirde bölgedeki hastanelere gözetim altında yakıt girişine izin vereceklerini" kaydetti.
İSRAİL HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU!
18:15: İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını, buna karşılık "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğunu duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıya karşılık Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
Öte yandan bölgede yeniden sirenlerin çaldığı aktarıldı.
BM: İSRAİL SALDIRILARI GAZZE'YE YARDIMI ENGELLİYOR
16.55: Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara harekatının, yerinden edilen yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardımın ulaştırılmasına engel olduğunu duyurdu