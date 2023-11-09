Son dakika! Beyaz Saray: İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek

Son dakika... Beyaz Saray tarafından "Gazze'nin kuzeyinde İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek." açıklamasında bulunuldu.
ABD, işgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde her gün çatışmalara 4 saat ara vereceğini duyurdu. Ayrıca Beyaz Saray, insani yardım gidecek bölgelere askeri operasyon yapılmayacağını da savundu.
İSRAİL SOYKIRIMINDA 10 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 243 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812'ye çıktığını belirtti.