Son dakika! Beyaz Saray: İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 243 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812'ye çıktığını belirtti.