SON DAKİKA | Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! 2 askeri personel vuruldu
Son dakika haberleri... ABD'nin başkenti Washington'da askeri personellere yönelik saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre, 2 Ulusal Muhafız üyesi saldırıda vuruldu. Saldırı Beyaz Saray'a 1,6 kilometre uzaklıktaki Farragut West Metro İstasyonu'nda gerçekleşti. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
AYRINTILAR BİRAZDAN...