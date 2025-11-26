SON DAKİKA | Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! 2 askeri personel vuruldu

Son dakika haberleri... ABD'nin başkenti Washington'da askeri personellere yönelik saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre, 2 Ulusal Muhafız üyesi saldırıda vuruldu. Saldırı Beyaz Saray'a 1,6 kilometre uzaklıktaki Farragut West Metro İstasyonu'nda gerçekleşti. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Son dakika haberleri... ABD'nin başkenti Washington'da askeri personellere yönelik saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre, 2 Ulusal Muhafız üyesi saldırıda vuruldu.

Saldırı Beyaz Saray'a 1,6 kilometre uzaklıktaki Farragut West Metro İstasyonu'nda gerçekleşti.

