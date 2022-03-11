Son dakika: Beyaz Saray’da Rusya Ukrayna savaşı gerginliği: Sizi bu kadar düşündüren nedir?

SİZİ DÜŞÜNDÜREN NE?

ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeme kararına ilişkin bir gazeteci, "Şu anda biz burada konuşurken insanlar ölüyor, size savaş uçağı gönderme riskinin çok fazla olduğunu düşündüren nedir?" diye sordu.

Psaki, "Bizim değerlendirmemiz, bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." ifadesini kullanarak, bölgeye tanksavar göndermekle savaş uçağı vermenin aynı şey olmadığını kaydetti.

Ukrayna halkına savunma yardımı ve insani yardım konusunda destek verdiklerini ve halkın ihtiyaçlarını da değerlendirdiklerini belirten Psaki, "Biz aynı zamanda gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlar atmaktan da kaçınıyoruz." yorumunu yaptı.