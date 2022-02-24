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Giriş Tarihi: 24.2.2022 16:53 Son Güncelleme: 24.2.2022 16:56

SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan açıklama! Biden Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı

SON DAKİKA: Beyaz Saray’dan açıklama! Biden Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı

Son dakika haberine göre; Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladığı bildirildi. Biden, konsey sonrası açıklamalarda bulunacak.

Son dakika haberine göre; Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladığı bildirildi. Biden, konsey sonrası açıklamalarda bulunacak.
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SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan açıklama! Biden Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı
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