SON DAKİKA | Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: Rusya ve Ukrayna askeri operasyonları durdurdu

Son dakika haberi: Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın Oleşki kentindeki askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada ateşkesin amacının, bölgeye insani yardımların ulaşması ve sivillerin tahliyesi olduğu bildirildi.

Firs Lady Melenia Trump ve temsilcisinin ateşkes için yetkililerle doğrudan temas kurduğu aktarıldı.