SON DAKİKA | Beyaz Saray’dan Çin açıklaması: Onlarla anlaşmak zorunda değiliz

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına açık olduğu belirtildi. Ancak anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin Pekin'in vereceği karara bağlı olduğu vurgulandı.

"Onlarla anlaşmak zorunda değiliz" ifadeleriyle dikkat çeken açıklamada, ABD'nin 15'ten fazla ticaret anlaşması önerisini aktif şekilde değerlendirdiği belirtildi.