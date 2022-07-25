SON DAKİKA | Birleşmiş Milletler’den flaş ’Tahıl koridoru’ açıklaması: Birkaç gün içinde...

Bu gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyısı olan limanlarından geçeceği ve bu limanlardan birinin de Odessa limanı olduğunu söyleyen Haq, "Gemilerin yola çıkması için tüm koşulların uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Odessa limanına saldırmanın bu konuda yardımcı olmadığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.