SON DAKİKA | BM Genel Kurul Başkanı İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınadı

Son dakika haberine göre; BM Genel Kurulu, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerini" ele almak için Özel Acil Oturum'la toplandı. Oturumun açılış konuşmasını yapan BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Orta Doğu'da son yılların en büyük ve ciddi çatışmasının gerçekleştiğine işaret etti.
"KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞAN ŞİDDET VE ZULÜM SONA ERMELİ"
Francis, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının en korkunç ve kabul etmekte zorlanılan saldırılardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Tek bir olayla yüzlerce kişi öldürüldü. Düşüncesi bile korkunç olan bu suçun insani hassasiyetimizi incitmesi gerekir. Artan gerginlik, tarif edilemeyecek kadar korkunç boyutlara ulaşan şiddet ve zulüm sona ermeli." vurgusunda bulundu.
"İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINIYOR VE REDDEDİYORUM"
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısını, sivillerin öldürülmesi ve kaçırılmasını kınadığının altını çizen Francis, "Aynı şekilde İsrail'in Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin masum sivillere yönelik saldırılarını ve kritik altyapı yıkımını kınıyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.
Francis, İsrail'in Gazze'deki aralıksız bombardımanının sonuçlarının "alarm verici" olduğunu belirterek, "Kendi kendini savunma hakkı ayrım gözetmeksizin ve orantısız bir şekilde intikam alma hakkını doğurmuyor." diye konuştu.
Savaş kuralları uyarınca siviller ve sivil altyapıların her zaman korunması gerektiğinin altını çizen Francis, "Çatışmaya giren taraflar, uluslararası insani hukuka uymalı ve acilen Gazze Şeridi'nde insani koridor açılması için gerekli koşulları sağlamalı." çağrısında bulundu.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.