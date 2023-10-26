SON DAKİKA | BM Genel Kurul Başkanı İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınadı

"İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINIYOR VE REDDEDİYORUM"

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısını, sivillerin öldürülmesi ve kaçırılmasını kınadığının altını çizen Francis, "Aynı şekilde İsrail'in Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin masum sivillere yönelik saldırılarını ve kritik altyapı yıkımını kınıyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Francis, İsrail'in Gazze'deki aralıksız bombardımanının sonuçlarının "alarm verici" olduğunu belirterek, "Kendi kendini savunma hakkı ayrım gözetmeksizin ve orantısız bir şekilde intikam alma hakkını doğurmuyor." diye konuştu.

Savaş kuralları uyarınca siviller ve sivil altyapıların her zaman korunması gerektiğinin altını çizen Francis, "Çatışmaya giren taraflar, uluslararası insani hukuka uymalı ve acilen Gazze Şeridi'nde insani koridor açılması için gerekli koşulları sağlamalı." çağrısında bulundu.