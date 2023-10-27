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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Gazze için çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti
Giriş Tarihi: 27.10.2023 22:59 Son Güncelleme: 28.10.2023 01:19

SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Gazze için çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti

Son dakika haberi... BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.

SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Gazze için çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti

Son dakika haberi: BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.

Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun İsrail-Gazze savaşına karşı yapılan insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.

"BM Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz." ifadesini kullanan Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırmayı planladıklarını savundu.

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SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Gazze için çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti
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