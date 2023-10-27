Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres’den ’Gazze’ çağrısı: Tarih hepimizi yargılıyor

"ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN ACILAR"

Guterres, Filistin'deki durumun ilerisi için daha kötü sonuçlara işaret ettiğini de söyledi. "Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde, Gazze halkı eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır." diyen Guterres, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.