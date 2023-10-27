Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres’den ’Gazze’ çağrısı: Tarih hepimizi yargılıyor

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in bombaları nedeniyle binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'de yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"TARİH HEPİMİZİ YARGILIYORUZ"
Tarihin herkesi yargıladığının altını çizen Guterres Guterres "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor." ifadelerini kullandı.
"ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN ACILAR"
Guterres, Filistin'deki durumun ilerisi için daha kötü sonuçlara işaret ettiğini de söyledi. "Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde, Gazze halkı eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır." diyen Guterres, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.