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Giriş Tarihi: 31.7.2024 19:24 Son Güncelleme: 31.7.2024 19:42

SON DAKİKA | BMGK Haniye suikastının ardından acil toplanacak

Son dakika haberleri... BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

SON DAKİKA | BMGK Haniye suikastının ardından acil toplanacak

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi. Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

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Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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SON DAKİKA | BMGK Haniye suikastının ardından acil toplanacak
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