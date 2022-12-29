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Haberler Dünya Haberleri Son dakika : Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez
Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:52 Son Güncelleme: 29.12.2022 15:54

Son dakika : Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede, Paris’te 23 Aralık tarihinde bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

DHA
Son dakika : Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşı ile görüştüğü belirtildi. Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile yapılan görüşmede, Paris'te 23 Aralık tarihinde bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin ülkemiz aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ve terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Son dakika : Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya PKK/PYD/YPG tepkisi: Kabul edilemez
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